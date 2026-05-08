物販、カフェ、ワークショップを複合した「セサミストリート」のオフィシャルストア「セサミストリートマーケット」では、2026年5月7日から初夏の新作アパレルの販売がスタートした。【写真】「セサミストリートマーケット」の新作コレクションを見る「セサミストリートマーケット」から初夏の新作アパレル「CORE VINTAGE COLLECTION」が登場■テーマは「CORE VINTAGE COLLECTION」！レトロなアメリカンカジュアルが夏の気分にぴっ