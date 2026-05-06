ANNA SUI COSMETICS（アナ スイ コスメティックス）2026年夏新作コスメ｜美しい発色が特徴の『アナ スイ ネイルカラー』にカラフルでミステリアスな限定色が登場！クリアボトルの限定パッケージで5月1日（金）より発売されます。今回は、編集部によるスウォッチ＆レビューつきでご紹介します。ANNA SUI COSMETICS（アナ スイ コスメティックス）2026年夏新作コスメANNA SUI COSMETICS（アナ スイ コスメティックス）2026年夏新作