5月5日の「子どもの日（端午の節句）」にぴったりな、見た目も楽しいスイーツがそろうシャトレーゼ。イベント感たっぷりの限定菓子は、子どもはもちろん大人もテンションが上がりますよ。今回は、お祝い気分をぐっと盛り上げてくれる3品を紹介します。こいのぼりや金太郎など、見た目も楽しめるので注目です。見た目もかわいくて盛り上がる●こいのぼり 小倉クリーム（140円）もちもち食感のどら焼き生地に、粒あん×バターの小倉