「スカート上手になれる」選び方とテクニック足元もトップスも軽くなる春からは、さまざまなスカートが映える季節。何を穿くかも、どう着るかを考えるのも楽しくなる、これからのスカート選びをナビゲート。見返して参考にできる「スカート上手になれる」コーディネートをご紹介。白は軽い色だから「重みのあるタイプ」をだんだん薄く、心地よさを求めがちなトップスをバランスよく支えるのは、腰から下の重量感。その主役・フレア