テケテケに取り憑かれた女子高生に危険が迫る!!【漫画】本編を読む三ノ輪ブン子(@minowabunko)さんは、ホラーや都市伝説を得意とする漫画家だ。本作は、転校してきた儚げな美少女の肩に、血まみれで下半身のない怨霊が乗っているという衝撃の幕開けから始まる。日常が非日常へと塗り替えられる瞬間を描いた本作について、創作の裏側を聞いた。■瞳に宿る美しさと緻密な描写いつもと変わらない日常のはずだったのに…！透明感ある美