2026年4月24日(金)より、CONVERSETOKYOとCLAMPのコラボ最終章として『カードキャプターさくら』コレクションが登場♡ミヤシタパーク店などで先行発売され、作品の世界観を繊細に落とし込んだ特別なラインナップが展開されます。ファンはもちろん、日常にときめきを添えたい方にもぴったりの注目コレクションです♪ さくらの世界観を纏うTシャツ GRAPHICTEE 価格：7,480円(税込) クロウカード