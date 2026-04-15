組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！1399肌でこなす「甘さひかえめパステル」「かわいい」を連想しがちなパステルカラー。デザインやシルエットは素っ気ないくらいシンプルに徹して、よけいな甘さをカット。アクセもはぶいてヘルシーに装う、パステルとの新しい向き合い方。【POINT】肌が健康的に映える透明感のある辛口ピンク。白がまじったよう