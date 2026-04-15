沖縄の海風、沈む夕日、響く音楽。ビールを片手に心をほどく、特別な時間を。そんな情景を体現する新たな音楽フェス「Orion Island Waves -Beachside Music Festival-(オリオン アイランド ウェーブス ―ビーチサイド ミュージックフェスティバル―)」が2026年4月18日(土)・19日(日)に、初開催！【画像】「 Orion Island Waves」エリアマップ会場は、沖縄本島南部に位置する瀬長島。島そのものをひとつの会場とし、音楽、ビール、