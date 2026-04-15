友達と一緒にはじめた「こっくりさん」が不穏な雰囲気に包まれ…体験談ホラーに震える【短編ホラー漫画】「こっくりさん」を読むブログやSNSで寄せられた体験談を漫画化しているしろやぎ秋吾(@siroyagishugo)さんの「こっくりさん」が大きな反響を呼んでいる。かつて子供たちの間で大ブームとなった占いを題材に、フォロワーの身に起こった不気味な実録ホラーを描いた作品だ。■遊びでは済まされない不吉なメッセージフォロワーさ