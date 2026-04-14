「美肌をつくる」コスメの方程式1つでも望む仕上がりがかなうけれど、ほかのコスメと組み合わせればもっといい。憧れの美肌の持ち主や、メイクのプロたちに、まるで服をコーディネートするように、組み合わせることで相乗効果を発揮するベースメイクの方法を取材。(コスメの価格は現在変更の可能性がございます）この下地さえあれば「ファンデは薄塗りでいい」（まゆさん／デザイナー・ビューティインフルエンサー）デザイナー業の