「温泉で肌がきれいになった」「温泉でツルツルスベスベの肌になった」という声をよく耳にするが、本当だろうか？効能の記載はあるが、どういう裏付けがあって、科学的根拠は…？美肌への期待を胸に温泉へ行く人は多いものの、温泉の効果について理解できるエビデンスが不足していると感じている人も多い。そういった声を受け、日本一の源泉数を誇る温泉大国である大分県別府市とポーラ・オルビスグループがタッグを組んだ。ポーラ