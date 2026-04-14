別府温泉の効果には“エビデンス”があった！ポーラの研究で美肌効果が解明!!お肌の悩みから選ぶ新しい温泉旅【推奨温泉13選】
「温泉で肌がきれいになった」「温泉でツルツルスベスベの肌になった」という声をよく耳にするが、本当だろうか？効能の記載はあるが、どういう裏付けがあって、科学的根拠は…？美肌への期待を胸に温泉へ行く人は多いものの、温泉の効果について理解できるエビデンスが不足していると感じている人も多い。そういった声を受け、日本一の源泉数を誇る温泉大国である大分県別府市とポーラ・オルビスグループがタッグを組んだ。ポーラ・オルビスグループの肌科学分析で別府温泉の効果を調査してデータ化し、効能にエビデンスを付加しようという取り組みがスタートしたのだ。
【画像】おすすめ温泉診断チャートで自分のタイプを調べよう
別府市は海と山に囲まれ、源泉数も日本一なだけあり、さまざまな泉質がそろう。そんな別府温泉の中から13施設をピックアップして湯を採取。ポーラ・オルビスグループが長年積み重ねてきた肌科学研究に基づき、美肌作用への分析を進めた結果、「温泉で美肌になった」という声には、ちゃんとしたエビデンスがあることが判明した。泉質によって肌への効果に違いも生じたことから、肌の悩み別に自分に合った泉質を選ぶことも可能で、それぞれにちゃんとした裏付けもある。本記事では、肌科学研究の結果に基づいた「肌の悩み別！別府のおすすめ温泉」を紹介する。
■“お悩みチャート”で知る、自分にぴったりの別府温泉は？
今回、別府温泉の13の温泉施設の湯を分析した結果、それぞれの温泉は「メルティング浄化温泉」「美整リペア温泉」「バリア・オアシス温泉」「ほぐしブースター温泉」のいずれかに分類されることが解明された。まずは「おすすめ温泉診断チャート」で自分にぴったりの温泉タイプはどれか調べてみよう。自分のタイプがわかったら、1カ所でしっかり集中ケアするのもよし、さまざまな温泉施設を巡ってみるのもよし、思う存分温泉を楽しんで。ただし、「湯につかっている間は動かずにゆっくりリラックスする」というのが高い美肌効果を享受する入浴のポイントだ。
■▶︎「メルティング浄化温泉」タイプにおすすめの温泉施設は？
べたつきや毛穴が気になる人は、このタイプの温泉がおすすめ。「メルティング浄化温泉」は肌科学分析の結果、「不要な皮脂を取り除くクレンジング作用が認めらた」とのこと。湯上がりにはすべすべでみずみずしい印象の肌へと導いてくれる。入浴時には、皮脂が多い背中や頭へのかけ湯を贅沢に行おう。また、湯上がり後には毛穴がすっきりとしているので、すかさずパックなどの保湿ケアできゅっと引き締めて！
【界 別府】
星野リゾートが全国に展開する温泉旅館ブランド「界」。「界 別府」は全客室オーシャンビューで、窓いっぱいに広がる大海原を望む。いつどこで過ごしてもドラマティックな温泉宿だ。
住所：大分県別府市北浜2丁目14-29
※日帰り入浴は不可
【AMANE RESORT SEIKAI】
全客室海側で、露天風呂付き。客室露天風呂では、源泉掛け流しの湯が楽しめる。料理にも定評があり、海辺の宿ならではの料理を楽しめる。
住所：大分県別府市上人ヶ浜町6-24
※日帰り入浴可
【悠彩の宿 望海】
宿のコンセプトは「湯の町・別府温泉のおしゃれでおいしい旅館」。魚料理と鍋料理を選べる会席料理も人気だ。2024年12月にオープンした温浴棟「光芒」には、良泉の証である湯の花が舞う。
住所：大分県別府市北浜3丁目8-7
※日帰り入浴は不可
【ホテル シーウェーブ別府】
別府駅東口から徒歩1分の場所に建つ温泉ビジネスホテル。泉質は「ナトリウム・マグネシウム―炭酸水素塩、塩化物泉」で、ビジネスホテルながらに湯のよさは評判。
住所：大分県別府市駅前町12-8
※日帰り入浴可
■▶︎「美整リペア温泉」タイプにおすすめの温泉施設は？
肌のべたつきも感じるのに、カサカサする乾燥も気になる混合肌の人におすすめなのが「美整リペア温泉」だ。肌本来の保水力を回復し、うるおいで満たされるような肌を取り戻す効果に期待できる。肌科学分析結果は「角層細胞のはがれ具合が適度に調整され、うるおい力が高くなる作用、不要な皮脂を取り除くクレンジング作用が認められた」とのこと。おすすめの入浴方法は、温泉につけたタオルで顔パックをすること。また、全身浴で背中や首のケアもしっかりと行おう。湯上がり後は化粧水と乳液でしっかりと保湿ケアをすれば健やかな肌へのリペアを助けてくれるだろう。
【ホテル白菊】
別府駅徒歩圏内にある美食の宿。夕食もさることながら、ライブクッキングで楽しむ朝食ビュッフェが人気。モーニングスイーツビュッフェでは女性パティシエが作るオリジナルスイーツや大分県の郷土菓子を目の前で焼き上げる“じり焼き”などが味わえる。
住所：大分県別府市上田の湯町16-36
※日帰り入浴可
【七日一巡り】
温泉、腸活、運動のプログラムに参加しながら現代版湯治を体験できるリトリート滞在施設。初日と最終日には専門家による健康測定と温泉カウンセリングが受けられ、滞在前後の心身の状態を比較することで湯治滞在の効果が実感できる。ゆっくりと過ごせるよう宿泊は2泊以上から。
住所：大分県別府市小倉町26-13(通称住所:大分県別府市小倉1組)
※日帰り入浴は不可
【竹瓦温泉※市営温泉】
別府温泉のシンボル的な存在で、1879年創設。内湯のほかに名物・砂湯もあり、浴衣を着て砂の上に横たわると砂かけさんが温泉で温められた砂をかけてくれる。
住所：大分県別府市元町16-23
※日帰り専用施設
■▶︎「バリア・オアシス温泉」タイプにおすすめの温泉施設は？
肌がカサカサ・チクチクする乾燥肌タイプの人におすすめの温泉が「バリア・オアシス温泉」。うるおい効果で艶めく肌をゲットしよう。肌科学分析では「角層細胞のはがれ具合が適度に調整され、うるおい力が高くなる作用を認めた」という結果が出た。おすすめの入浴方法は半身浴。乾燥しやすい脚を中心にケアしよう。湯上がり後はうるおいを逃さないように、すぐに化粧水を肌に浸透させ、すかさず乳液やクリームでフタをするように肌を保護しよう。
【岡本屋】
別府市の山側に位置し、硫黄の香りが漂う明礬(みょうばん)温泉にある150年続く温泉宿。白濁した乳青色の硫黄泉“ミルキーブルー”の湯が有名。その日の気温や湿度、陽の差し込み方によって、透き通るような淡い青から濃厚な乳白色まで、刻一刻と変化する湯が美しい。
住所：大分県別府市明礬4組
※日帰り入浴は不可。
【SEKIYA RESORT GALLERIA MIDOBARU】
宿に一歩足を踏み入れるとアートの世界に迷い込んだかのような非日常空間が広がり、まったく新しい宿泊体験ができるホテル。全客室に半露天風呂が付いており、プライベート空間で湯を楽しめる。
住所：大分県別府市堀田町5-57
※日帰り入浴は不可
【美湯の宿 両築別邸】
別府湾を一望する高台の宿。子連れにやさしい宿として有名で、宿内にはキッズルームもあり、「3世代で楽しめる宿」をコンセプトとしている。部屋食に対応しており、湯上り処のドリンクや朝食時のデザートなど、無料サービスも多い。
住所：大分県別府市観海寺3
※日帰り入浴可
【湯の里 葉山】
全17室の客室はすべて二間続きの贅沢な造り。湯治場の古きよき風情を残す岩風呂大浴場と3種類の貸切湯がそろい、すべて天然温泉かけ流しとなっている。別府鉄輪温泉名物「伊勢海老の温泉地獄蒸し」も好評。
住所：大分県別府市鶴見122-5
※日帰り入浴は不可
【堀田温泉※市営温泉】
市営温泉で入浴料はたったの300円。市営温泉では初めての試みとなるオストメイト対応トイレも設置しており、高齢者や身障者が利用しやすいように配慮した設計となっている。
住所：大分県別府市堀田町12-5
※日帰り専用施設
■▶︎「ほぐしブースター温泉」タイプにおすすめの温泉施設は？
「ほぐしブースター温泉」は肌のくすみが気になる人におすすめの温泉だ。肌科学分析結果は「不要な角層細胞がはがれやすくなるクレンジング作用が認められた」とのことで、古くなった角質をやさしくほぐしてオフしてくれ、しなやかで柔らかい肌へ導いてくれる。角質をオフしたことで、肌は明るい印象に。入浴ポイントとしては足湯で重点的にかかとのケアをすること。また温泉を浸したタオルで顔パックをするのもおすすめだ。湯上がり後は美白効果を謳っている化粧品でケアしよう。
【鉄輪むし湯※市営温泉】
薬草が敷き詰められた石室に浴衣を着用して入室。岩盤浴のように横たわること約10分。大量の汗が噴き出てくるので、内湯に移動して洗い流してから入浴をしよう。外には無料で利用できる足蒸し湯もある。
住所：大分県別府市鉄輪上1
※日帰り専用施設
■なぜエビデンスは必要なのか？4つの肌分析法で実証した7つの美肌泉質
今回、ポーラ・オルビスグループの研究所は別府温泉の美肌作用について科学的な分析を行った。なぜ温泉の美肌効果についてエビデンスが必要だと思ったのだろうか？それはポーラ・オルビスグループが独自で行ったアンケート調査にて、女性の7割が「温泉に美肌効果を期待している」と答え、そして女性の4人のうち3人は「美肌・保湿効果のデータに興味がある」という結果が出たことにあった。そこで、ポーラ・オルビスグループはエビデンスを出すため、4種の方法で科学的に分析を行った。
4種の肌分析法
A：不要な角層細胞がはがれやすくなるクレンジング効果
B：角層細胞が大きくなり、保護力が高くなる効果
C：はがれ具合が調整され、うるおい力が高くなる効果
D：不要な皮脂を取り除くクレンジング効果
その結果、以下の7つの美肌泉質を明らかにすることに成功した。
肌科学研究が明らかにした7つの美肌泉質
1：湯磨きピーリング温泉
2：メルティング浄化温泉
3：ほぐしブースター温泉
4：美整リペア温泉
5：バリア・オアシス温泉
6：エクスプレス潤化温泉
7：引き締めパック温泉
■新湯治・ウェルネスとは？別府温泉が提案する新しい旅のかたち
湯治とは長期間において温泉地に滞在し温泉療養をすることである。別府温泉は古くから湯治文化で栄えてきた。その文化を継承しつつ、“新たな観光のかたち”を今、別府市は目指している。それが「新湯治・ウェルネス」である。新湯治・ウェルネスとは、温泉の効能を科学的根拠により「見える化」し、そのデータをもとに体質や健康状態に合わせて最適な温泉に入浴、食や文化体験なども通し、別府ならではの「特別な体験」を提供すること。そんな新しい旅のかたちで別府温泉の魅力を再発信したい別府市の考えに、ポーラ・オルビスグループが賛同しタッグを組んだことで、今回の取り組みが実現した。
温泉の美肌効果にしっかりとしたエビデンスがある別府温泉で、自分の肌質に合った温泉を見つける美容の旅へ出かけてみてはいかがだろうか？
文＝大庭かおり
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
別府市は海と山に囲まれ、源泉数も日本一なだけあり、さまざまな泉質がそろう。そんな別府温泉の中から13施設をピックアップして湯を採取。ポーラ・オルビスグループが長年積み重ねてきた肌科学研究に基づき、美肌作用への分析を進めた結果、「温泉で美肌になった」という声には、ちゃんとしたエビデンスがあることが判明した。泉質によって肌への効果に違いも生じたことから、肌の悩み別に自分に合った泉質を選ぶことも可能で、それぞれにちゃんとした裏付けもある。本記事では、肌科学研究の結果に基づいた「肌の悩み別！別府のおすすめ温泉」を紹介する。
■“お悩みチャート”で知る、自分にぴったりの別府温泉は？
今回、別府温泉の13の温泉施設の湯を分析した結果、それぞれの温泉は「メルティング浄化温泉」「美整リペア温泉」「バリア・オアシス温泉」「ほぐしブースター温泉」のいずれかに分類されることが解明された。まずは「おすすめ温泉診断チャート」で自分にぴったりの温泉タイプはどれか調べてみよう。自分のタイプがわかったら、1カ所でしっかり集中ケアするのもよし、さまざまな温泉施設を巡ってみるのもよし、思う存分温泉を楽しんで。ただし、「湯につかっている間は動かずにゆっくりリラックスする」というのが高い美肌効果を享受する入浴のポイントだ。
■▶︎「メルティング浄化温泉」タイプにおすすめの温泉施設は？
べたつきや毛穴が気になる人は、このタイプの温泉がおすすめ。「メルティング浄化温泉」は肌科学分析の結果、「不要な皮脂を取り除くクレンジング作用が認めらた」とのこと。湯上がりにはすべすべでみずみずしい印象の肌へと導いてくれる。入浴時には、皮脂が多い背中や頭へのかけ湯を贅沢に行おう。また、湯上がり後には毛穴がすっきりとしているので、すかさずパックなどの保湿ケアできゅっと引き締めて！
【界 別府】
星野リゾートが全国に展開する温泉旅館ブランド「界」。「界 別府」は全客室オーシャンビューで、窓いっぱいに広がる大海原を望む。いつどこで過ごしてもドラマティックな温泉宿だ。
住所：大分県別府市北浜2丁目14-29
※日帰り入浴は不可
【AMANE RESORT SEIKAI】
全客室海側で、露天風呂付き。客室露天風呂では、源泉掛け流しの湯が楽しめる。料理にも定評があり、海辺の宿ならではの料理を楽しめる。
住所：大分県別府市上人ヶ浜町6-24
※日帰り入浴可
【悠彩の宿 望海】
宿のコンセプトは「湯の町・別府温泉のおしゃれでおいしい旅館」。魚料理と鍋料理を選べる会席料理も人気だ。2024年12月にオープンした温浴棟「光芒」には、良泉の証である湯の花が舞う。
住所：大分県別府市北浜3丁目8-7
※日帰り入浴は不可
【ホテル シーウェーブ別府】
別府駅東口から徒歩1分の場所に建つ温泉ビジネスホテル。泉質は「ナトリウム・マグネシウム―炭酸水素塩、塩化物泉」で、ビジネスホテルながらに湯のよさは評判。
住所：大分県別府市駅前町12-8
※日帰り入浴可
■▶︎「美整リペア温泉」タイプにおすすめの温泉施設は？
肌のべたつきも感じるのに、カサカサする乾燥も気になる混合肌の人におすすめなのが「美整リペア温泉」だ。肌本来の保水力を回復し、うるおいで満たされるような肌を取り戻す効果に期待できる。肌科学分析結果は「角層細胞のはがれ具合が適度に調整され、うるおい力が高くなる作用、不要な皮脂を取り除くクレンジング作用が認められた」とのこと。おすすめの入浴方法は、温泉につけたタオルで顔パックをすること。また、全身浴で背中や首のケアもしっかりと行おう。湯上がり後は化粧水と乳液でしっかりと保湿ケアをすれば健やかな肌へのリペアを助けてくれるだろう。
【ホテル白菊】
別府駅徒歩圏内にある美食の宿。夕食もさることながら、ライブクッキングで楽しむ朝食ビュッフェが人気。モーニングスイーツビュッフェでは女性パティシエが作るオリジナルスイーツや大分県の郷土菓子を目の前で焼き上げる“じり焼き”などが味わえる。
住所：大分県別府市上田の湯町16-36
※日帰り入浴可
【七日一巡り】
温泉、腸活、運動のプログラムに参加しながら現代版湯治を体験できるリトリート滞在施設。初日と最終日には専門家による健康測定と温泉カウンセリングが受けられ、滞在前後の心身の状態を比較することで湯治滞在の効果が実感できる。ゆっくりと過ごせるよう宿泊は2泊以上から。
住所：大分県別府市小倉町26-13(通称住所:大分県別府市小倉1組)
※日帰り入浴は不可
【竹瓦温泉※市営温泉】
別府温泉のシンボル的な存在で、1879年創設。内湯のほかに名物・砂湯もあり、浴衣を着て砂の上に横たわると砂かけさんが温泉で温められた砂をかけてくれる。
住所：大分県別府市元町16-23
※日帰り専用施設
■▶︎「バリア・オアシス温泉」タイプにおすすめの温泉施設は？
肌がカサカサ・チクチクする乾燥肌タイプの人におすすめの温泉が「バリア・オアシス温泉」。うるおい効果で艶めく肌をゲットしよう。肌科学分析では「角層細胞のはがれ具合が適度に調整され、うるおい力が高くなる作用を認めた」という結果が出た。おすすめの入浴方法は半身浴。乾燥しやすい脚を中心にケアしよう。湯上がり後はうるおいを逃さないように、すぐに化粧水を肌に浸透させ、すかさず乳液やクリームでフタをするように肌を保護しよう。
【岡本屋】
別府市の山側に位置し、硫黄の香りが漂う明礬(みょうばん)温泉にある150年続く温泉宿。白濁した乳青色の硫黄泉“ミルキーブルー”の湯が有名。その日の気温や湿度、陽の差し込み方によって、透き通るような淡い青から濃厚な乳白色まで、刻一刻と変化する湯が美しい。
住所：大分県別府市明礬4組
※日帰り入浴は不可。
【SEKIYA RESORT GALLERIA MIDOBARU】
宿に一歩足を踏み入れるとアートの世界に迷い込んだかのような非日常空間が広がり、まったく新しい宿泊体験ができるホテル。全客室に半露天風呂が付いており、プライベート空間で湯を楽しめる。
住所：大分県別府市堀田町5-57
※日帰り入浴は不可
【美湯の宿 両築別邸】
別府湾を一望する高台の宿。子連れにやさしい宿として有名で、宿内にはキッズルームもあり、「3世代で楽しめる宿」をコンセプトとしている。部屋食に対応しており、湯上り処のドリンクや朝食時のデザートなど、無料サービスも多い。
住所：大分県別府市観海寺3
※日帰り入浴可
【湯の里 葉山】
全17室の客室はすべて二間続きの贅沢な造り。湯治場の古きよき風情を残す岩風呂大浴場と3種類の貸切湯がそろい、すべて天然温泉かけ流しとなっている。別府鉄輪温泉名物「伊勢海老の温泉地獄蒸し」も好評。
住所：大分県別府市鶴見122-5
※日帰り入浴は不可
【堀田温泉※市営温泉】
市営温泉で入浴料はたったの300円。市営温泉では初めての試みとなるオストメイト対応トイレも設置しており、高齢者や身障者が利用しやすいように配慮した設計となっている。
住所：大分県別府市堀田町12-5
※日帰り専用施設
■▶︎「ほぐしブースター温泉」タイプにおすすめの温泉施設は？
「ほぐしブースター温泉」は肌のくすみが気になる人におすすめの温泉だ。肌科学分析結果は「不要な角層細胞がはがれやすくなるクレンジング作用が認められた」とのことで、古くなった角質をやさしくほぐしてオフしてくれ、しなやかで柔らかい肌へ導いてくれる。角質をオフしたことで、肌は明るい印象に。入浴ポイントとしては足湯で重点的にかかとのケアをすること。また温泉を浸したタオルで顔パックをするのもおすすめだ。湯上がり後は美白効果を謳っている化粧品でケアしよう。
【鉄輪むし湯※市営温泉】
薬草が敷き詰められた石室に浴衣を着用して入室。岩盤浴のように横たわること約10分。大量の汗が噴き出てくるので、内湯に移動して洗い流してから入浴をしよう。外には無料で利用できる足蒸し湯もある。
住所：大分県別府市鉄輪上1
※日帰り専用施設
■なぜエビデンスは必要なのか？4つの肌分析法で実証した7つの美肌泉質
今回、ポーラ・オルビスグループの研究所は別府温泉の美肌作用について科学的な分析を行った。なぜ温泉の美肌効果についてエビデンスが必要だと思ったのだろうか？それはポーラ・オルビスグループが独自で行ったアンケート調査にて、女性の7割が「温泉に美肌効果を期待している」と答え、そして女性の4人のうち3人は「美肌・保湿効果のデータに興味がある」という結果が出たことにあった。そこで、ポーラ・オルビスグループはエビデンスを出すため、4種の方法で科学的に分析を行った。
4種の肌分析法
A：不要な角層細胞がはがれやすくなるクレンジング効果
B：角層細胞が大きくなり、保護力が高くなる効果
C：はがれ具合が調整され、うるおい力が高くなる効果
D：不要な皮脂を取り除くクレンジング効果
その結果、以下の7つの美肌泉質を明らかにすることに成功した。
肌科学研究が明らかにした7つの美肌泉質
1：湯磨きピーリング温泉
2：メルティング浄化温泉
3：ほぐしブースター温泉
4：美整リペア温泉
5：バリア・オアシス温泉
6：エクスプレス潤化温泉
7：引き締めパック温泉
■新湯治・ウェルネスとは？別府温泉が提案する新しい旅のかたち
湯治とは長期間において温泉地に滞在し温泉療養をすることである。別府温泉は古くから湯治文化で栄えてきた。その文化を継承しつつ、“新たな観光のかたち”を今、別府市は目指している。それが「新湯治・ウェルネス」である。新湯治・ウェルネスとは、温泉の効能を科学的根拠により「見える化」し、そのデータをもとに体質や健康状態に合わせて最適な温泉に入浴、食や文化体験なども通し、別府ならではの「特別な体験」を提供すること。そんな新しい旅のかたちで別府温泉の魅力を再発信したい別府市の考えに、ポーラ・オルビスグループが賛同しタッグを組んだことで、今回の取り組みが実現した。
温泉の美肌効果にしっかりとしたエビデンスがある別府温泉で、自分の肌質に合った温泉を見つける美容の旅へ出かけてみてはいかがだろうか？
文＝大庭かおり
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。