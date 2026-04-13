火災発生のアナウンスが流れているにも関わらず、店内に入ってこようとするお客。なぜ逃げない!?【漫画】本編を読む雑貨店で働くオムニウッチー(@omni_uttii821)さんが描いた実録漫画「勤務中に火災にあった話」は、商業施設で実際に起きた火災の一部始終を描いた作品だ。ある日突然、いつもの勤務中に発生した火災。だが、本当に衝撃だったのは炎そのものよりも、“その場にいた人たちの反応”だったのかもしれない。■開店1時間