接客中に火災!!客優先で避難させるも「なぜ逃げない!?」避難中でも店に入ろうとする客たち…危機感のなさが火事より怖い【作者に聞く】

接客中に火災!!客優先で避難させるも「なぜ逃げない!?」避難中でも店に入ろうとする客たち…危機感のなさが火事より怖い【作者に聞く】