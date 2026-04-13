40歳独身。誰からも愛されなかったおっさんが手に入れたぬくもりとは…!?【漫画】本編を読む／全40ページ「結局、孤独がいちばん体に悪いのねー」。OLたちの楽しげなおしゃべりを耳にした40歳独身のサラリーマン・岩倉は、今まで見ないふりをしてきた「自分は誰からも愛されていない」という現実に打ちのめされる。國里さんが描く全40ページの物語は、そんな「しがないおっさん」が孤独の予防線を求めて迷走し、再生していく姿を鮮