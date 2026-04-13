「おじさん好きの子がいるらしい」孤独なおっさんが一念発起して合コンに参加するも、そこで待っていたのは想定外の大誤算だった【作者に聞く】

「おじさん好きの子がいるらしい」孤独なおっさんが一念発起して合コンに参加するも、そこで待っていたのは想定外の大誤算だった【作者に聞く】