メイクのプロたちがアイメイクで「やめた」こと工程を省いたり、使用アイテムを最小限にしてみたり。メイクの目新しさを引き出すには「足す」ではなく「しない」ことにヒントがあるのかもしれない。そんな視点からマスカラをしない、塗るときにブラシは使わないなど、「やめる」ことで好転したエピソードをプロや美容通たちに調査。アイシャドウを「せずに」目力アップシマリング グローデュオ 01 4,950円／THREE「愛用中のハイ