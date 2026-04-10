組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！1394_WIDE PANTS「すそがなびく」黒のワイドパンツ歩くたびになびくすそがエレガントな黒のワイドパンツ。 すそに向かって贅沢に広がるシルエットがドラマティックなドレープを生み、重厚感のある黒に、しなやかな女性らしさを宿していく。穿き心地もよくやわらかいマットな光沢の「バックサテン地」。 サテン