こうなったら転職しかねぇ！【漫画】本編を読む離席の同僚に「さよなら」は言わない。なぜなら数時間後にまた会えるからだ。連日の残業は当たり前。昼飯は片手で食べられるラップ飯で、時折賞味期限が切れたパンを食べることもある。そんな社畜真っ只中の残業ねこが、勤続15年の溜まりに溜まった怒りを爆発！「こんな会社やめてやる」と退職に至るまでを描いたあおいし(@ao144444)さんの実録漫画「残業ねこ」をお届けしよう。退職