残業100時間超・手取り十数万円…過酷な労働環境から抜け出すために資格取得で人生を変えた漫画が話題【作者インタビュー】
【漫画】本編を読む
離席の同僚に「さよなら」は言わない。なぜなら数時間後にまた会えるからだ。連日の残業は当たり前。昼飯は片手で食べられるラップ飯で、時折賞味期限が切れたパンを食べることもある。そんな社畜真っ只中の残業ねこが、勤続15年の溜まりに溜まった怒りを爆発！「こんな会社やめてやる」と退職に至るまでを描いたあおいし(@ao144444)さんの実録漫画「残業ねこ」をお届けしよう。退職に至るまでの道のりは長く、転職先が見つかってからも会社の足止めが激しく心身ともに疲労した体験談も伺った。
本作「残業ねこ」は、あおいしさんの実体験をもとに描かれている。残業が常態化し、手取りも少ない環境で働いていた主人公・ねこくんは転職を決意するが、思うように転職が進まず、自分の市場価値の低さを痛感し、ファイナンシャルプランナーの資格取得に挑戦。限られた時間のなかで勉強を重ね、転職への一歩を踏み出した。
作者のあおいしさんに話を聞くと、「給料の安さに不安を感じ、自分の将来を考えるためにもお金の勉強をしようと思いました。どうせなら資格にしたいと考え、幅広く学べるファイナンシャルプランナーを選びました」と当時の状況を振り返る。資格取得後、ファイナンシャルプランナーの職に就いたわけではなかったそうだが、「学んだ知識は仕事や日常生活でも役立っています。資格を取ったことで自信にもつながり、それが転職の後押しになりました」と語ってくれた。
無事に転職先が決まったあとも、すぐに退職できたわけではなかったという。上司から退職時期の延期を打診され、「本当はすぐ辞めたかったが、担当業務の量も多く、引き継ぎをしっかりしてから辞めようと思った」と当時の葛藤を明かす。さらに「長く勤めた会社だったこともあり、決断までに数年かかりました」と話し、退職までの道のりの大変さを振り返った。その経験を踏まえ、「円満退社は簡単ではないので、最終的には気持ちを切り替えて行動することも大切だと思います」と退職を考えている人へのアドバイスも残してくれた。
厳しい環境のなかでも学び続け、自分の可能性を広げて道を切り開いていく姿を描いた本作「残業ねこ」。働き方や将来に悩んでいる人はぜひ読んでみてほしい。
取材協力：あおいし(@ao144444)
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