来週（2026年4月13日〜4月19日）の【獅子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2026年4月6日〜4月12日｜総合運＆恋愛運TOP３『恋愛面では本命の人に優しくなります』｜総合運｜★★★☆☆良くも悪くも様々なことを振りきっていきます。あまりじっとしてはいられないでしょう