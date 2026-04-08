組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！ボーイッシュなイメージから一変、今シーズンは仕事やイベントにも対応できる、ドレスライクなデニムが豊作。いつもよりカッコよく、きちんと装える形の中でもとくに風格を保てる、ネイビー周辺の濃い色だけをセレクト。【POINT】フィット＆フレアな形で、デニムジャケット特有のハードさを軽減。前を閉めて着