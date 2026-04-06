「アディダス オリジナルス（adidas Originals）」が、過去に限定的にリリースされ人気を博したシューズ「スーパースタン（SUPERSTAN）」を、ジュンが運営するコンセプトストア「ヴイエー（V.A.）」で販売する。発売日は4月11日。【画像をもっと見る】スーパースタンは、「スーパースター（SUPERSTAR）」と「スタンスミス（STANSMITH）」を融合。ソール部分とラバーシェルトゥにはスーパースターのデザインを採用し、アッパー