春からの服「なに着る？」本格的な春の訪れとともに、見直しておきたいワードローブ。今季ならではの新しいアイテム選びや、装いの完成度を引き上げる簡単なテクニックなど、これからの服探しに直結するアイディアを網羅。「シャツよりやさしくキレイに見える」淡いブルーのアンサンブルブルーニットカーディガン、中に着た半そでニット／ともにソブ（フィルム）デニムパンツ／ニードバイヘリテージ（ゲストリスト）眼鏡／プロ