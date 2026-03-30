重たいアウターを手放して、そろそろジャケットを本格稼働。きちんと見せる目的で使うのはもちろん、抜け感を出したり、新しさを受け入れたり。本来の役割以上の着方ができるタイプに目をつけて、ジャケット頼みで「これから」をシミュレーション！【着回すジャケット】「コートなみの整え力」角張ったBOX型ベージュジャケット／THE SHINZONE（Shinzone ルミネ新宿店） 肩パッドにより輪郭が立体的になり、羽織るだけで体の華奢見