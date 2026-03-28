ベーシックなスタイルに鮮度を呼び戻す、さし色のテクニックを柄で応用。ムードが変わるうえ仕上がりのバランスも調整できる。「脇役として生きる柄」の選びと使い方の実例をご紹介。「正統派な服だけでふつう以上」力が入らないチェックシャツチェックシャツ／マチュアリー（ビームス 銀座）白シャツ／ギャルリー・ヴィー（ギャルリー・ヴィー 丸の内店）ハンサムな印象はくずさずに感度を上げるなら、シャツどうしをレイヤード