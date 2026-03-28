「購入します」→「キャンセルします」→「やっぱり買います」だと!?【漫画】本編を読む「やっぱり買うのをやめます」からの、「やっぱり買います！」。さらに「自宅用です」と言っていたはずの商品が、最後には「プレゼント用なんで」とラッピング依頼に変わる――。そんな“恐ろしくマイペース”なお客さんとのやりとりを描いたのが、雑貨店で働くオムニウッチー（@omni_uttii821）さんの創作漫画「恐ろしくマイペースなお客様」