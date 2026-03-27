日本の伝統文化に基づいたものづくりを行う「かまわぬ」から、スヌーピーの登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」とのコラボシリーズ第9弾が登場！2026年3月18日より発売された新たなコレクションのテーマは「夏のおでかけ」。1年でもっともアツい季節を待ち侘びるあなたにこそ、いち早く手に入れて欲しいラインナップだ。【写真】スヌーピーがデザインされた「かまわぬ」のコラボ第9弾アイテムを見る「PEANUTS」×「かまわぬ」