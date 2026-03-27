株式会社ロフトは、全国のロフトおよびロフトネットストアにて2026年4月17日(金)まで、春の新作文具を一堂に集めた「文フェス 2026SPRING」を開催中。人気のブランドとコラボレーションした限定アイテムをはじめ、新生活に役立つ機能性やデザイン性を備えたペンやクリップなどのアイデア文具、個性豊かなクリエイター雑貨などを種類豊富に取りそろえている。本稿では、これに合わせて実施されたメディア向け展示会に参加し、そこで