ソメイヨシノの開花がスタートし、都内の名所でも続々と見頃を迎えている。今週末(3月28日(土)・3月29日(日))に桜を楽しめそうな東京の人気お花見スポットをピックアップして紹介！【画像】東京都の開花状況マップ(2026年3月26日現在)見頃を迎える都内の桜名所をピックアップ(写真は六義園の桜)※各スポットの見頃は2026年3月25日時点の情報です。最新の情報は公式サイト等をご確認ください。※写真は2025年以前のものです東京都の