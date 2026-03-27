今週末に見頃の桜が楽しめそうな東京のお花見名所(3月28日・29日)
ソメイヨシノの開花がスタートし、都内の名所でも続々と見頃を迎えている。今週末(3月28日(土)・3月29日(日))に桜を楽しめそうな東京の人気お花見スポットをピックアップして紹介！
【画像】東京都の開花状況マップ(2026年3月26日現在)
※各スポットの見頃は2026年3月25日時点の情報です。最新の情報は公式サイト等をご確認ください。
※写真は2025年以前のものです
■【文京区】六義園の桜 / 流れ落ちる滝のようなしだれ桜は必見
開花状況：満開(※2026年3月25日現在)
第5代将軍徳川綱吉の側用人、柳澤吉保が造った和歌の趣味を基調とする「回遊式築山泉水」の大名庭園で1953年(昭和28年)に国の特別名勝に指定された。六義園のシンボルともいえるしだれ桜は、高さ約15メートル、幅は20メートルにもおよび、夜空に浮かび上がる姿は見応え十分。
■【文京区】小石川後楽園の桜 / 多彩な桜が楽しめる、水戸徳川家上屋敷の庭園
開花状況：満開(※2026年3月25日現在)
小石川後楽園は都内に現存する大名庭園の中で最も古く、江戸期の庭園として典型的な回遊式築山泉水庭園。1629年(寛永6年)に水戸徳川家初代藩主・頼房が造成し、2代藩主・光圀(水戸黄門)の代に完成した。「海・山・川・田園」に見立てた起伏に富んだ景観の中に、日本と中国の景勝地が数多く展開する和漢の調和が美しい庭園。
いまなおすぐれた景観を維持しており、特別史跡及び特別名勝として国の文化財に指定されている。田園の風景が表現されている花菖蒲田付近では、花を咲かせた山桜がのどかな雰囲気に彩りを添える。
■【台東区】上野恩賜公園の桜 / 江戸時代より親しまれる桜の名所
開花状況：7分咲き(※2026年3月25日現在)
上野の山は、江戸時代から桜の名所として知られ、四季を通じて自然を存分に満喫できる。桜は天海僧正が吉野山から移植させたといわれ、公園さくら通りを中心に約800本の桜が園内を彩る。最寄り駅からも近く、美術館や博物館、動物園などもあって子どもから大人まで楽しめる。
2026年3月14日から4月5日(日)まで、うえの桜フェスタを開催。竹の台広場(噴水広場)でさまざまなイベントが催され、上野のお店を始めとした50店舗以上の物産展も大集合する。
■【足立区】舎人公園の桜 / 日米友好の証、レーガン桜を見ることができる
開花状況：5分咲き(※2026年3月25日現在)
東京都足立区にある舎人公園には、約65万平方メートルの敷地に約1000本の桜が植えられており、毎年3月上旬から4月中旬にかけて見頃を迎える。また、日本がアメリカに寄贈したソメイヨシノが、レーガン元大統領夫人によって里帰り。この歴史ある「レーガン桜」を、園内で見ることができる。2026年3月28日(土)・29日(日)には千本桜まつりが開催。
■【渋谷区】代々木公園の桜 / 広い芝生の上で満開の桜を楽しむ
開花状況：5分咲き(※2026年3月25日現在)
東京23区内の都市公園の中で5番目に広く、道路を挟んで広がる森林公園地区と、陸上競技場、野外ステージなどを備えた広場地区とに分かれている。隣接する明治神宮の木々とともに緑濃い森を作る。園内にはソメイヨシノ、大島桜、山桜など約500本の桜が例年3月下旬頃から見頃を迎える。満開時には「桜の園」や「中央広場」などが鮮やかに彩られる。
■【練馬区】石神井公園の桜 / 遊歩道やボートから美しい桜を鑑賞
開花状況：7分咲き(※2026年3月25日現在)
木々に囲まれ落ち着いた風情の三宝寺池やボートで賑わう石神井池を中心に、3月下旬から4月上旬に約170本のソメイヨシノ、4月中旬には約70本の山桜が咲く。サービスセンター脇の並木は見事な花のトンネルに姿を変えるので、こちらも見逃せない。駅からは徒歩10分以内でアクセスもよく訪れやすい。公園内にある三宝寺池沼沢植物群落は国の天然記念物に指定されている。
■【練馬区】都立光が丘公園の桜 / 都会の喧噪を忘れて花見を楽しむ
開花状況：5分咲き(※2026年3月25日現在)
6万平方メートルにおよぶ広大な芝生地を有する光が丘公園。園内には、ソメイヨシノ約180本、大島桜約700本、山桜約110本と園内全域で約1000本の桜が咲き誇る。遊具やアスレチックのあるちびっ子広場、バーベキュー広場なども備える。(※バーベキュー広場内に桜はなし)
■【杉並区】善福寺川緑地・和田堀公園の桜 / 川に沿って伸びる散策路沿いの桜並木が人気
開花状況：5分咲き(※2026年3月25日現在)
東京都杉並区に位置する、都内屈指の桜の名所。善福寺川に沿って、全長4.2キロメートルにわたり伸びる散策路沿いには、約700本の桜が植えられており、春には桜並木が見事な景観をつくる。遊歩道を歩きながらゆったりと桜を楽しめる。また、善福寺川が大きく蛇行する辺りに、川に沿って善福寺川緑地と和田掘公園が広がる。桜の枝が川にせり出し花を咲かせるさまは見応え十分。
■【調布市】都立神代植物公園の桜 / 花期が異なる約60種類の桜で長く観桜を楽しめる
開花状況：5分咲き(※2026年3月25日現在)
神代植物公園の“さくら園”をはじめとする園内各所では、早咲きの大寒桜(おおかんざくら)から遅咲きの里桜類まで、約60種類、約750本の桜を鑑賞できる。また、3月下旬〜4月上旬頃に見頃を迎える神代曙(ジンダイアケボノ)は神代植物公園に原木があり、染井吉野と比べるとやや濃いピンク色の花を携えた美しい姿を楽しめる。
2026年3月20日〜4月12日(日)には、園内を彩る桜の最盛期に合わせて「さくらまつり」を開催。
■【稲城市】よみうりランドの桜 / ジェットコースターから史上最速の花見を体験
開花状況：5分咲き(※2026年3月25日現在)
「桜の名所」でもあるよみうりランド内には、ソメイヨシノや山桜など約800本の桜が咲き誇り、ほかに類をみない「お花見遊園地」に大変身。ジェットコースターからの史上最速(!?)の“絶叫花見”や観覧車やゴンドラからの“空中花見”など、遊園地ならではのお花見が楽しめる。空からお花見ができるゴンドラ「スカイシャトル」や桜の中を駆け抜ける「バンデット」など見どころ満載だ。
3月20日〜4月5日(日)の期間は、咲き誇る桜をライトアップするイベント「夜桜ジュエルミネーション」を開催する。
■【青梅市】梅岩寺の桜 / 青梅名物の巨大なしだれ桜
開花状況：5分咲き(※2026年3月25日現在)
長徳年間(995〜998年)に寛朝が開山したといわれる梅岩寺には、本堂前に1本、奥の山沿いの斜面に1本大きなしだれ桜が4月に見事な花を咲かせ、人々の目を楽しませてくれる。薄紅色をした見事なしだれ桜が参拝者を迎えてくれる。例年、3月下旬から4月上旬頃にかけて、桜が開花し見頃を迎える。
■【青梅市】釜の淵公園の桜 / 名所として知られる桜並木
開花状況：5分咲き(※2026年3月25日現在)
東京都青梅市の多摩川そばにある釜の淵公園は、四季折々の自然を楽しむことができる広々とした公園。多摩川沿いに咲く桜並木は桜の名所となっており、例年3月下旬から4月上旬にかけてピンクに色づいた桜が見頃を迎える。桜を見ながら川べりの道を散歩したり、美しい雑木林を散策するのもおすすめだ。また、園内には江戸時代に市内北部に建てられたとされる茅葺き屋根の農民の家(国指定重要文化財)もある。
2026年3月27日から29日(日)および4月3日(金)から5日(日)の18時30分〜20時30分には、多摩川右岸の約250メートルの桜並木で桜のライトアップを実施し、夜桜も楽しめる。ライトアップ時は、キッチンカーなどが出店予定。
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【画像】東京都の開花状況マップ(2026年3月26日現在)
※各スポットの見頃は2026年3月25日時点の情報です。最新の情報は公式サイト等をご確認ください。
※写真は2025年以前のものです
■【文京区】六義園の桜 / 流れ落ちる滝のようなしだれ桜は必見
開花状況：満開(※2026年3月25日現在)
第5代将軍徳川綱吉の側用人、柳澤吉保が造った和歌の趣味を基調とする「回遊式築山泉水」の大名庭園で1953年(昭和28年)に国の特別名勝に指定された。六義園のシンボルともいえるしだれ桜は、高さ約15メートル、幅は20メートルにもおよび、夜空に浮かび上がる姿は見応え十分。
■【文京区】小石川後楽園の桜 / 多彩な桜が楽しめる、水戸徳川家上屋敷の庭園
開花状況：満開(※2026年3月25日現在)
小石川後楽園は都内に現存する大名庭園の中で最も古く、江戸期の庭園として典型的な回遊式築山泉水庭園。1629年(寛永6年)に水戸徳川家初代藩主・頼房が造成し、2代藩主・光圀(水戸黄門)の代に完成した。「海・山・川・田園」に見立てた起伏に富んだ景観の中に、日本と中国の景勝地が数多く展開する和漢の調和が美しい庭園。
いまなおすぐれた景観を維持しており、特別史跡及び特別名勝として国の文化財に指定されている。田園の風景が表現されている花菖蒲田付近では、花を咲かせた山桜がのどかな雰囲気に彩りを添える。
■【台東区】上野恩賜公園の桜 / 江戸時代より親しまれる桜の名所
開花状況：7分咲き(※2026年3月25日現在)
上野の山は、江戸時代から桜の名所として知られ、四季を通じて自然を存分に満喫できる。桜は天海僧正が吉野山から移植させたといわれ、公園さくら通りを中心に約800本の桜が園内を彩る。最寄り駅からも近く、美術館や博物館、動物園などもあって子どもから大人まで楽しめる。
2026年3月14日から4月5日(日)まで、うえの桜フェスタを開催。竹の台広場(噴水広場)でさまざまなイベントが催され、上野のお店を始めとした50店舗以上の物産展も大集合する。
■【足立区】舎人公園の桜 / 日米友好の証、レーガン桜を見ることができる
開花状況：5分咲き(※2026年3月25日現在)
東京都足立区にある舎人公園には、約65万平方メートルの敷地に約1000本の桜が植えられており、毎年3月上旬から4月中旬にかけて見頃を迎える。また、日本がアメリカに寄贈したソメイヨシノが、レーガン元大統領夫人によって里帰り。この歴史ある「レーガン桜」を、園内で見ることができる。2026年3月28日(土)・29日(日)には千本桜まつりが開催。
■【渋谷区】代々木公園の桜 / 広い芝生の上で満開の桜を楽しむ
開花状況：5分咲き(※2026年3月25日現在)
東京23区内の都市公園の中で5番目に広く、道路を挟んで広がる森林公園地区と、陸上競技場、野外ステージなどを備えた広場地区とに分かれている。隣接する明治神宮の木々とともに緑濃い森を作る。園内にはソメイヨシノ、大島桜、山桜など約500本の桜が例年3月下旬頃から見頃を迎える。満開時には「桜の園」や「中央広場」などが鮮やかに彩られる。
■【練馬区】石神井公園の桜 / 遊歩道やボートから美しい桜を鑑賞
開花状況：7分咲き(※2026年3月25日現在)
木々に囲まれ落ち着いた風情の三宝寺池やボートで賑わう石神井池を中心に、3月下旬から4月上旬に約170本のソメイヨシノ、4月中旬には約70本の山桜が咲く。サービスセンター脇の並木は見事な花のトンネルに姿を変えるので、こちらも見逃せない。駅からは徒歩10分以内でアクセスもよく訪れやすい。公園内にある三宝寺池沼沢植物群落は国の天然記念物に指定されている。
■【練馬区】都立光が丘公園の桜 / 都会の喧噪を忘れて花見を楽しむ
開花状況：5分咲き(※2026年3月25日現在)
6万平方メートルにおよぶ広大な芝生地を有する光が丘公園。園内には、ソメイヨシノ約180本、大島桜約700本、山桜約110本と園内全域で約1000本の桜が咲き誇る。遊具やアスレチックのあるちびっ子広場、バーベキュー広場なども備える。(※バーベキュー広場内に桜はなし)
■【杉並区】善福寺川緑地・和田堀公園の桜 / 川に沿って伸びる散策路沿いの桜並木が人気
開花状況：5分咲き(※2026年3月25日現在)
東京都杉並区に位置する、都内屈指の桜の名所。善福寺川に沿って、全長4.2キロメートルにわたり伸びる散策路沿いには、約700本の桜が植えられており、春には桜並木が見事な景観をつくる。遊歩道を歩きながらゆったりと桜を楽しめる。また、善福寺川が大きく蛇行する辺りに、川に沿って善福寺川緑地と和田掘公園が広がる。桜の枝が川にせり出し花を咲かせるさまは見応え十分。
■【調布市】都立神代植物公園の桜 / 花期が異なる約60種類の桜で長く観桜を楽しめる
開花状況：5分咲き(※2026年3月25日現在)
神代植物公園の“さくら園”をはじめとする園内各所では、早咲きの大寒桜(おおかんざくら)から遅咲きの里桜類まで、約60種類、約750本の桜を鑑賞できる。また、3月下旬〜4月上旬頃に見頃を迎える神代曙(ジンダイアケボノ)は神代植物公園に原木があり、染井吉野と比べるとやや濃いピンク色の花を携えた美しい姿を楽しめる。
2026年3月20日〜4月12日(日)には、園内を彩る桜の最盛期に合わせて「さくらまつり」を開催。
■【稲城市】よみうりランドの桜 / ジェットコースターから史上最速の花見を体験
開花状況：5分咲き(※2026年3月25日現在)
「桜の名所」でもあるよみうりランド内には、ソメイヨシノや山桜など約800本の桜が咲き誇り、ほかに類をみない「お花見遊園地」に大変身。ジェットコースターからの史上最速(!?)の“絶叫花見”や観覧車やゴンドラからの“空中花見”など、遊園地ならではのお花見が楽しめる。空からお花見ができるゴンドラ「スカイシャトル」や桜の中を駆け抜ける「バンデット」など見どころ満載だ。
3月20日〜4月5日(日)の期間は、咲き誇る桜をライトアップするイベント「夜桜ジュエルミネーション」を開催する。
■【青梅市】梅岩寺の桜 / 青梅名物の巨大なしだれ桜
開花状況：5分咲き(※2026年3月25日現在)
長徳年間(995〜998年)に寛朝が開山したといわれる梅岩寺には、本堂前に1本、奥の山沿いの斜面に1本大きなしだれ桜が4月に見事な花を咲かせ、人々の目を楽しませてくれる。薄紅色をした見事なしだれ桜が参拝者を迎えてくれる。例年、3月下旬から4月上旬頃にかけて、桜が開花し見頃を迎える。
■【青梅市】釜の淵公園の桜 / 名所として知られる桜並木
開花状況：5分咲き(※2026年3月25日現在)
東京都青梅市の多摩川そばにある釜の淵公園は、四季折々の自然を楽しむことができる広々とした公園。多摩川沿いに咲く桜並木は桜の名所となっており、例年3月下旬から4月上旬にかけてピンクに色づいた桜が見頃を迎える。桜を見ながら川べりの道を散歩したり、美しい雑木林を散策するのもおすすめだ。また、園内には江戸時代に市内北部に建てられたとされる茅葺き屋根の農民の家(国指定重要文化財)もある。
2026年3月27日から29日(日)および4月3日(金)から5日(日)の18時30分〜20時30分には、多摩川右岸の約250メートルの桜並木で桜のライトアップを実施し、夜桜も楽しめる。ライトアップ時は、キッチンカーなどが出店予定。
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