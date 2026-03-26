仕事を残して早上がりする上司にいらだちを隠せない部下。けれど、ある光景を見てその怒りは氷解し…タイトルにニヤリとする4コマ「特別な日」【漫画】本編を読む普段はその態度にいらだつばかりの上司。けれど、許せてしまう「特別な日」もあるもので……？X(旧Twitter)で4コマ漫画を投稿する津夏なつな(@tunatu727)さんの作品は、意表をつく感動オチやはたまたブラックなネタまで、幅広いユーモアでSNSで反響を呼んでいる。「4コ