「確かにこれは許しちゃう」仕事を残したまま帰宅するハゲ課長に腹は立つが“妻のため”なら「まぁいいか…」【作者に訊く】
【漫画】本編を読む
普段はその態度にいらだつばかりの上司。けれど、許せてしまう「特別な日」もあるもので……？
X(旧Twitter)で4コマ漫画を投稿する津夏なつな(@tunatu727)さんの作品は、意表をつく感動オチやはたまたブラックなネタまで、幅広いユーモアでSNSで反響を呼んでいる。
■未経験から、漫画修行を兼ねて1000本を目標に毎日投稿
感動的な話やブラックな笑いに時事ネタまで、多彩な題材で4コマ漫画を発表している津夏なつなさん。
2021年9月にアカウントを開設して「4コマ1000本ノック」の投稿をスタートし、622本目にあたる「特別な日」は9万件の「いいね」を集めている。上司が先に帰ることに腹を立てていた部下が、妻のために大きな花束とケーキを抱えて家路を急ぐ上司の姿を見て「まぁいいか」と呟くオチに、読者からは「なんか救われる」「確かにこれは許しちゃう」と多くの感想が寄せられた。
4コマ漫画を描き始めたのは「形に残る趣味が欲しい」と考えたのがきっかけだという。「1000本も描けばきっとおもしろい漫画が描けるようになっているに違いない！」という思いから1000本を目標に掲げたが、それまでは作品として漫画を描いた経験は一切なく、漫画修行を兼ねて毎日の投稿を始めたそうだ。
「自分のために始めたことでしたが、今はたくさんの人に楽しんでもらいたいという思いの方が強くなりました」と話す津夏さん。「今まで挑戦したことのないジャンルにも挑戦していきたいですし、本数を重ねるごとにステップアップしていき、よりたくさんの方に読んでもらえるようになっていることが今の目標です」と話す津夏さんの、今後の作品にも期待したい。
取材協力：津夏なつな(@tunatu727)
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