2026年4月1日(水)、商品と接客を通じて、ユーザーに感動を届け続けてきた高級化粧品メーカーALBION(以下、アルビオン)が、ECサイト「ALBION 公式オンラインストア」をオープンする。対面接客に重きを置く姿勢はそのままに、創立70周年の節目に新たな一歩を踏み出した、アルビオン。これまで店舗に足を運ぶことは難しかったけれど、オンラインで購入できるなら商品を使ってみたい。そう考えている人も多いのでは？【必見】アルビオ