アルビオンがEC参入！この春デビューしてみない？おすすめのアイテムから「先行乳液」の理由まで担当者にインタビュー
2026年4月1日(水)、商品と接客を通じて、ユーザーに感動を届け続けてきた高級化粧品メーカーALBION(以下、アルビオン)が、ECサイト「ALBION 公式オンラインストア」をオープンする。対面接客に重きを置く姿勢はそのままに、創立70周年の節目に新たな一歩を踏み出した、アルビオン。これまで店舗に足を運ぶことは難しかったけれど、オンラインで購入できるなら商品を使ってみたい。そう考えている人も多いのでは？
【必見】アルビオンデビューにおすすめの商品を担当者が紹介！デパートに行く前に要チェック！
そこで今回は、アルビオンを初めて使う人におすすめのアイテムや、洗顔後すぐに乳液を使用する「先行乳液」を推奨する理由、スキンケア商品の使い方など、“アルビオンデビュー”をするにあたって気になるあれこれを、アルビオン AD/PRマネージャーの大西沙奈美さんに伺った。
■ECサイト開設後も「対面接客を大切に」
――まずはアルビオンがどのような化粧品メーカーなのか、企業理念や歴史を教えていただけますか？
【大西さん】アルビオンは70年前の1956年3月2日に、「日本一、世界一の高級品メーカーになる」という夢を掲げて創業しました。高級化粧品の第一人者として本物志向に徹し、美しい感動と信頼の輪を世界に広げることが、我々のミッションです。お客様が感動する商品づくり、感動する接客体験にこだわってきました。
――対面接客にこだわり感動をリアルに届けてきたなか、ECに参入することとなったのはどのような背景からですか？
【大西さん】長年にわたり、流通を化粧品専門店と百貨店に限定してきましたが、年々店舗数が減少していく中で、「近くに店舗がなく、遠くまで行かないと買いに行けない」「公式ECをやってもらえないか」というお声を多くいただいていました。そのためこのたび、対面接客を従来通り大切にしながら、それを補完する売り場として、公式オンラインストアをオープンすることになりました。
実はコロナ禍の2020年4、5月ごろ、お店を開けられない状況だったときに1〜2カ月限定でオンライン販売を行っていたこともあったんです。必需品としてお使いいただいている商品をお買い求めいただけないのは困りますので、一時的にオンラインサイトを設け、その後店舗が再開したタイミングで閉じたという経緯がございます。
――コロナ禍でのECサイトはイレギュラーな対応ではあったものの、本当に必要とされていることがわかり、お客様からの声も多かったことから、今回正式にオープンされるということですね。
【大西さん】はい。たくさんのご要望をいただいていましたので、今回決断したという流れになります。ただ、先ほども申しました通り、対面接客を大切にする姿勢は変わりません。
公式オンラインストアに先駆けてスタートした、メンバーシッププログラムも店舗購入が優位な設定になっています。お買い上げ金額に応じてポイントが貯まり、貯まったポイントは店舗にて商品と交換できる仕組みなのですが、店頭でのご購入時には税抜き価格の2%、公式オンラインストアでのご購入時には税抜き価格の1%としています。
――どんなECサイトになるのでしょうか？
【大西さん】あくまでも実際の店舗を補完する位置付けですので、EC限定のコンテンツなどは今のところ予定はございません。お客様が店頭でもオンラインでもシームレスに快適にお買い物いただけるよう、使いやすいECサイトとして構築しています。
■初めての先行乳液は「フラルネ」で！不動のロングセラー“スキコン”も
――アルビオンにはさまざまなスキンケア商品がありますが、初めてアルビオンを使用する人におすすめのアイテムや、シリーズごとの特徴を教えていただけますか。
【大西さん】先行乳液のお手入れを始めたい方や、デパコスデビューをしてみたい方におすすめなのが、「フラルネ」になります。先行乳液ならではの後肌のしなやかさやふっくら感を、ダイレクトに感じていただけると思います。「アンフィネス」は「ハリが欲しい」「ゆるみが気になってきた」という方におすすめです。「エクシア」は「美の新生」をコンセプトに掲げていまして、輝くようなハリとツヤを求める方におすすめです。
そしてアルビオン最高峰のスキンケアシリーズが「エクシア アンべアージュ」になります。こちらは、未知なる美を目覚めさせ、息を呑むような感動をもたらすシリーズになりまして、「年齢を超越し輝きと自信に変えたい」という方におすすめですね。濃密でコクのあるテクスチャー、ホワイトフローラルの高貴な香りも特徴です。また、アルビオンは季節に応じたお手入れを推奨しておりますので、すべてのシリーズに春夏用、秋冬用がございます。
――「初めての先行乳液」には「フラルネ」がおすすめとのことですが、ほかに単品で取り入れやすい商品はありますか？
【大西さん】いろいろありますが、一番は「薬用スキンコンディショナー エッセンシャル N(通称、“スキコン”)」かなと思います。発売から52年が経つロングセラー商品で、ニキビと肌荒れを防ぎ、肌を整えてくれます。アルビオンを代表する化粧水であり、不動の人気です。香水のような深みのある香りは、発売当初から変わっていません。「この香りが大好き」という方もいらっしゃいますし、ひんやりとした清涼感を好んでいただく方も多いです。さらさらとしたみずみずしいテクスチャーでありながら、しっとりうるおうところも好きと言っていただくことが多いです。もちろん、ニキビや吹き出物に悩まれている方にも支持をいただいています。
――たくさんのシリーズがありますが、年齢関係なく使ってよいのでしょうか？
【大西さん】特に年齢で区切ることはしていませんので、なりたい肌や気がかりに合わせてお使いいただけます。お好みのテクスチャーや香りでお選びいただく方もいらっしゃいます。
――春夏用と秋冬用で使い分けるメリットや、それぞれの違いについても教えてください。
【大西さん】基本的に春夏中心のものは美白、秋冬中心のものは保湿のケアができるようになっています。なぜ季節で分けているのかというと、春夏と秋冬で外的な環境や肌の状態が全然違うんですね。
たとえば、春夏は紫外線のダメージによる炎症をケアする設計に、秋冬は寒くて巡りが悪くなり血行不良となりやすいのでそこをケアする設計に、というようなイメージです。
――最近は気候が年々変化していますが、どのタイミングで切り替えるのがよいのでしょう？
【大西さん】気候の変化でなかなか何月に切り替えましょうと言い切れない部分もあるのですが、春は2月の中旬ごろから少しずつ暖かくなって、紫外線は強くなってきますよね。また、9月頃から朝晩の寒暖差が出てくるので、そのあたりから切り替えていただくとよいと思います。
店頭では、お客様が購入されるサイクルにあわせて、「今購入されるともう夏本番になるので、早めに夏用に切り替えしましょう」といったふうに、パーソナルにご提案しています。
――一人ひとりに合った提案をいただけるのも、接客に重きを置くアルビオンならではの対応ですね。
【大西さん】「教育のアルビオン」と自負しているくらい、教育には力を入れています。「アルビオンの美容部員は、どこに行っても誰にあたっても、皆さんしっかり接客してくれる」とお褒めの言葉をいただくことも多いです。オンライン上でカウンセリングを行うサービスも実施しているのですが、そこでも専任の美容部員によって店頭同様のカウンセリングをしています。
■なぜ乳液が先？コットンの重要性も解説
――アルビオンの大きな特徴である“先行乳液”についても教えてください。
【大西さん】先行乳液という考え方が生まれたのは、今から70年前にさかのぼります。当時はクレンジングクリームでメイクを落とし、拭き取り化粧水で拭き取ってからお手入れを始めるのがスタンダードでした。ただ、どうしてもその手順だと、拭き取り化粧水でオフしてもクレンジングの油が残るんですよね。
そんな中、弊社の初代美容部長が、フライパンの油汚れを油で落とすという話を聞いて、ひらめいたんです。「油汚れには油」という発想から、クレンジングクリームの後に乳液を使用してみたところ、ふっくらしなやかな肌になったことから、先行乳液が生まれました。
一般的な乳液は化粧水の後に塗布して肌に膜を作る役割がありますが、アルビオンの乳液は肌の角層のうるおいバランスを整えるものになります。膜を作る乳液が一般的なので、乳液を最初に使ってしまうと、化粧水が入っていかないのではないかと感じる方も多いと思うのですが、そもそもの役割が違うんです。
アルビオンが考える美しい肌は「透明感があるしなやかな肌」なのですが、そのキーとなるのが角層のうるおいバランスが良好なことなんですね。肌の最表面である角層がしっかりうるおえば、肌がふっくらやわらかく、しなやかになり、透明感も出てくる。このような理由から、私たちは先行乳液を推奨しています。
――アルビオンの乳液と他社の化粧水を組み合わせて使う場合も、乳液が先になるのでしょうか？
【大西さん】アルビオンの乳液は膜を作る目的ではないので、他社の化粧水をお使いの場合も、乳液が先になります。もちろんラインで使っていただくことが一番ではありますが、他社の商品と組み合わせても先行乳液の効果が損なわれることはありません。
――乳液をつける際には、コットンの使用を推奨されていると思います。その理由についても教えてください。
【大西さん】コットンはぜひ使っていただきたいです。約10層あると言われる肌の角層にまんべんなく乳液を行き渡らせるためには、コットンでなじませることが大切です。
「手でもよいのでは？」と思われるかもしれませんが、毛穴など見えない凹凸がたくさんある肌表面に、同じく凹凸がある手で乳液をつけると、表面にはなじんでも角層の隅々には行き渡りません。凹凸がある肌表面だからこそコットンでしっかりなじませると、ムラなく効率的にうるおいを届けられるんです。
乳液の1回の使用量は「コットンにポンプ3回分」を推奨しています。スキンケア商品の使い方動画を公式サイトや公式YouTubeにアップしていますので、それらをご覧いただくとわかりやすいと思います。
――アルビオンでもコットンを販売されていますが、どのような特徴がありますか？
【大西さん】乳液をなじませるのに最適なコットンです。一般的なコットンより大判で、厚みがあって肌あたりがやわらかく、フカフカ。そしてヨレにくい。乳液はもちろん、化粧水のパートナーとしても考え抜かれたコットンになっています。
■これまでもこれからも「商品と接客で感動を」
――初めて店舗のカウンターへ行く場合、美容部員の方にどのようにお話すればよいのか、わからない方もいると思います。何かアドバイスはありますか？
【大西さん】確かに店頭で相談することへのハードルもあると思います。ですが、美容部員は美のサポートをしてくれる一番身近な存在になりますので、「なんとなく乾燥が気になる」など、気軽にご相談いただければと思います。店頭では肌の状態を専用機器でチェックすることもできますし、商品も実際にお試しいただけます。気になった商品のサンプルをもらうこともできます。
アルビオンでは肌実感を大切にしていて、「なんかいいかもしれない」ではなく「しっかりいい」と思っていただけるような商品づくりをしています。店頭で試していただくことで、新たな発見や出合いにつながると思います。どういったきっかけでもウェルカムですので、まずは足を運んでいただきたいと思っております。
――店舗に足を運ぶことが難しい方は、今後はECサイトを利用するかと思います。ECサイトで自分に合った商品を選ぶコツを教えてください。
【大西さん】弊社の公式サイトやSNSでは、新商品の情報だけではなく、季節のおすすめや「こういう方、こういう時におすすめですよ」という情報を頻繁に発信しています。ですので、そういったところで自分にフィットしそうな商品を見つけていただいたうえで、オンラインストアをご利用いただくのがいいのかなと思います。
――ありがとうございます。最後に、70周年を迎えられたアルビオンが目指すビジョンを教えてください。
【大西さん】私たちは肌実感、そして接客をとても大切にしており、美しい感動と信頼を世界に届けることを、一番のミッションに掲げています。商品で感じていただく感動と、期待を上回る感動するような接客体験を、これからも社員一丸となってお客様に届けていきたいと考えております。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
取材＝澤田麻依
取材・文・撮影＝水野梨香
そこで今回は、アルビオンを初めて使う人におすすめのアイテムや、洗顔後すぐに乳液を使用する「先行乳液」を推奨する理由、スキンケア商品の使い方など、“アルビオンデビュー”をするにあたって気になるあれこれを、アルビオン AD/PRマネージャーの大西沙奈美さんに伺った。
■ECサイト開設後も「対面接客を大切に」
――まずはアルビオンがどのような化粧品メーカーなのか、企業理念や歴史を教えていただけますか？
【大西さん】アルビオンは70年前の1956年3月2日に、「日本一、世界一の高級品メーカーになる」という夢を掲げて創業しました。高級化粧品の第一人者として本物志向に徹し、美しい感動と信頼の輪を世界に広げることが、我々のミッションです。お客様が感動する商品づくり、感動する接客体験にこだわってきました。
――対面接客にこだわり感動をリアルに届けてきたなか、ECに参入することとなったのはどのような背景からですか？
【大西さん】長年にわたり、流通を化粧品専門店と百貨店に限定してきましたが、年々店舗数が減少していく中で、「近くに店舗がなく、遠くまで行かないと買いに行けない」「公式ECをやってもらえないか」というお声を多くいただいていました。そのためこのたび、対面接客を従来通り大切にしながら、それを補完する売り場として、公式オンラインストアをオープンすることになりました。
実はコロナ禍の2020年4、5月ごろ、お店を開けられない状況だったときに1〜2カ月限定でオンライン販売を行っていたこともあったんです。必需品としてお使いいただいている商品をお買い求めいただけないのは困りますので、一時的にオンラインサイトを設け、その後店舗が再開したタイミングで閉じたという経緯がございます。
――コロナ禍でのECサイトはイレギュラーな対応ではあったものの、本当に必要とされていることがわかり、お客様からの声も多かったことから、今回正式にオープンされるということですね。
【大西さん】はい。たくさんのご要望をいただいていましたので、今回決断したという流れになります。ただ、先ほども申しました通り、対面接客を大切にする姿勢は変わりません。
公式オンラインストアに先駆けてスタートした、メンバーシッププログラムも店舗購入が優位な設定になっています。お買い上げ金額に応じてポイントが貯まり、貯まったポイントは店舗にて商品と交換できる仕組みなのですが、店頭でのご購入時には税抜き価格の2%、公式オンラインストアでのご購入時には税抜き価格の1%としています。
――どんなECサイトになるのでしょうか？
【大西さん】あくまでも実際の店舗を補完する位置付けですので、EC限定のコンテンツなどは今のところ予定はございません。お客様が店頭でもオンラインでもシームレスに快適にお買い物いただけるよう、使いやすいECサイトとして構築しています。
■初めての先行乳液は「フラルネ」で！不動のロングセラー“スキコン”も
――アルビオンにはさまざまなスキンケア商品がありますが、初めてアルビオンを使用する人におすすめのアイテムや、シリーズごとの特徴を教えていただけますか。
【大西さん】先行乳液のお手入れを始めたい方や、デパコスデビューをしてみたい方におすすめなのが、「フラルネ」になります。先行乳液ならではの後肌のしなやかさやふっくら感を、ダイレクトに感じていただけると思います。「アンフィネス」は「ハリが欲しい」「ゆるみが気になってきた」という方におすすめです。「エクシア」は「美の新生」をコンセプトに掲げていまして、輝くようなハリとツヤを求める方におすすめです。
そしてアルビオン最高峰のスキンケアシリーズが「エクシア アンべアージュ」になります。こちらは、未知なる美を目覚めさせ、息を呑むような感動をもたらすシリーズになりまして、「年齢を超越し輝きと自信に変えたい」という方におすすめですね。濃密でコクのあるテクスチャー、ホワイトフローラルの高貴な香りも特徴です。また、アルビオンは季節に応じたお手入れを推奨しておりますので、すべてのシリーズに春夏用、秋冬用がございます。
――「初めての先行乳液」には「フラルネ」がおすすめとのことですが、ほかに単品で取り入れやすい商品はありますか？
【大西さん】いろいろありますが、一番は「薬用スキンコンディショナー エッセンシャル N(通称、“スキコン”)」かなと思います。発売から52年が経つロングセラー商品で、ニキビと肌荒れを防ぎ、肌を整えてくれます。アルビオンを代表する化粧水であり、不動の人気です。香水のような深みのある香りは、発売当初から変わっていません。「この香りが大好き」という方もいらっしゃいますし、ひんやりとした清涼感を好んでいただく方も多いです。さらさらとしたみずみずしいテクスチャーでありながら、しっとりうるおうところも好きと言っていただくことが多いです。もちろん、ニキビや吹き出物に悩まれている方にも支持をいただいています。
――たくさんのシリーズがありますが、年齢関係なく使ってよいのでしょうか？
【大西さん】特に年齢で区切ることはしていませんので、なりたい肌や気がかりに合わせてお使いいただけます。お好みのテクスチャーや香りでお選びいただく方もいらっしゃいます。
――春夏用と秋冬用で使い分けるメリットや、それぞれの違いについても教えてください。
【大西さん】基本的に春夏中心のものは美白、秋冬中心のものは保湿のケアができるようになっています。なぜ季節で分けているのかというと、春夏と秋冬で外的な環境や肌の状態が全然違うんですね。
たとえば、春夏は紫外線のダメージによる炎症をケアする設計に、秋冬は寒くて巡りが悪くなり血行不良となりやすいのでそこをケアする設計に、というようなイメージです。
――最近は気候が年々変化していますが、どのタイミングで切り替えるのがよいのでしょう？
【大西さん】気候の変化でなかなか何月に切り替えましょうと言い切れない部分もあるのですが、春は2月の中旬ごろから少しずつ暖かくなって、紫外線は強くなってきますよね。また、9月頃から朝晩の寒暖差が出てくるので、そのあたりから切り替えていただくとよいと思います。
店頭では、お客様が購入されるサイクルにあわせて、「今購入されるともう夏本番になるので、早めに夏用に切り替えしましょう」といったふうに、パーソナルにご提案しています。
――一人ひとりに合った提案をいただけるのも、接客に重きを置くアルビオンならではの対応ですね。
【大西さん】「教育のアルビオン」と自負しているくらい、教育には力を入れています。「アルビオンの美容部員は、どこに行っても誰にあたっても、皆さんしっかり接客してくれる」とお褒めの言葉をいただくことも多いです。オンライン上でカウンセリングを行うサービスも実施しているのですが、そこでも専任の美容部員によって店頭同様のカウンセリングをしています。
■なぜ乳液が先？コットンの重要性も解説
――アルビオンの大きな特徴である“先行乳液”についても教えてください。
【大西さん】先行乳液という考え方が生まれたのは、今から70年前にさかのぼります。当時はクレンジングクリームでメイクを落とし、拭き取り化粧水で拭き取ってからお手入れを始めるのがスタンダードでした。ただ、どうしてもその手順だと、拭き取り化粧水でオフしてもクレンジングの油が残るんですよね。
そんな中、弊社の初代美容部長が、フライパンの油汚れを油で落とすという話を聞いて、ひらめいたんです。「油汚れには油」という発想から、クレンジングクリームの後に乳液を使用してみたところ、ふっくらしなやかな肌になったことから、先行乳液が生まれました。
一般的な乳液は化粧水の後に塗布して肌に膜を作る役割がありますが、アルビオンの乳液は肌の角層のうるおいバランスを整えるものになります。膜を作る乳液が一般的なので、乳液を最初に使ってしまうと、化粧水が入っていかないのではないかと感じる方も多いと思うのですが、そもそもの役割が違うんです。
アルビオンが考える美しい肌は「透明感があるしなやかな肌」なのですが、そのキーとなるのが角層のうるおいバランスが良好なことなんですね。肌の最表面である角層がしっかりうるおえば、肌がふっくらやわらかく、しなやかになり、透明感も出てくる。このような理由から、私たちは先行乳液を推奨しています。
――アルビオンの乳液と他社の化粧水を組み合わせて使う場合も、乳液が先になるのでしょうか？
【大西さん】アルビオンの乳液は膜を作る目的ではないので、他社の化粧水をお使いの場合も、乳液が先になります。もちろんラインで使っていただくことが一番ではありますが、他社の商品と組み合わせても先行乳液の効果が損なわれることはありません。
――乳液をつける際には、コットンの使用を推奨されていると思います。その理由についても教えてください。
【大西さん】コットンはぜひ使っていただきたいです。約10層あると言われる肌の角層にまんべんなく乳液を行き渡らせるためには、コットンでなじませることが大切です。
「手でもよいのでは？」と思われるかもしれませんが、毛穴など見えない凹凸がたくさんある肌表面に、同じく凹凸がある手で乳液をつけると、表面にはなじんでも角層の隅々には行き渡りません。凹凸がある肌表面だからこそコットンでしっかりなじませると、ムラなく効率的にうるおいを届けられるんです。
乳液の1回の使用量は「コットンにポンプ3回分」を推奨しています。スキンケア商品の使い方動画を公式サイトや公式YouTubeにアップしていますので、それらをご覧いただくとわかりやすいと思います。
――アルビオンでもコットンを販売されていますが、どのような特徴がありますか？
【大西さん】乳液をなじませるのに最適なコットンです。一般的なコットンより大判で、厚みがあって肌あたりがやわらかく、フカフカ。そしてヨレにくい。乳液はもちろん、化粧水のパートナーとしても考え抜かれたコットンになっています。
■これまでもこれからも「商品と接客で感動を」
――初めて店舗のカウンターへ行く場合、美容部員の方にどのようにお話すればよいのか、わからない方もいると思います。何かアドバイスはありますか？
【大西さん】確かに店頭で相談することへのハードルもあると思います。ですが、美容部員は美のサポートをしてくれる一番身近な存在になりますので、「なんとなく乾燥が気になる」など、気軽にご相談いただければと思います。店頭では肌の状態を専用機器でチェックすることもできますし、商品も実際にお試しいただけます。気になった商品のサンプルをもらうこともできます。
アルビオンでは肌実感を大切にしていて、「なんかいいかもしれない」ではなく「しっかりいい」と思っていただけるような商品づくりをしています。店頭で試していただくことで、新たな発見や出合いにつながると思います。どういったきっかけでもウェルカムですので、まずは足を運んでいただきたいと思っております。
――店舗に足を運ぶことが難しい方は、今後はECサイトを利用するかと思います。ECサイトで自分に合った商品を選ぶコツを教えてください。
【大西さん】弊社の公式サイトやSNSでは、新商品の情報だけではなく、季節のおすすめや「こういう方、こういう時におすすめですよ」という情報を頻繁に発信しています。ですので、そういったところで自分にフィットしそうな商品を見つけていただいたうえで、オンラインストアをご利用いただくのがいいのかなと思います。
――ありがとうございます。最後に、70周年を迎えられたアルビオンが目指すビジョンを教えてください。
【大西さん】私たちは肌実感、そして接客をとても大切にしており、美しい感動と信頼を世界に届けることを、一番のミッションに掲げています。商品で感じていただく感動と、期待を上回る感動するような接客体験を、これからも社員一丸となってお客様に届けていきたいと考えております。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
取材＝澤田麻依
取材・文・撮影＝水野梨香