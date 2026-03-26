2026年3月28日(土)、ランニングイベント「Full house 熊本」が熊本市内にある「えがお健康スタジアム」で開催。ランニングコーチや陸上競技選手として第一線で活躍し、SNSなどでランニングの楽しさを発信する三津家貴也さんが主催を務める。【画像】DM三井製糖が長年研究を重ねる「パラチノース」同イベントのスポンサーのひとつが、DM三井製糖株式会社(以下、DM三井製糖)の「パラチノース(R)」。イベントでは、「パラチノース」公