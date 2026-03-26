三津家貴也主催のランニングイベント「Full house 熊本」が3月28日に開催！長時間のスタミナ維持を可能にする「パラチノース」がサポート
2026年3月28日(土)、ランニングイベント「Full house 熊本」が熊本市内にある「えがお健康スタジアム」で開催。ランニングコーチや陸上競技選手として第一線で活躍し、SNSなどでランニングの楽しさを発信する三津家貴也さんが主催を務める。
【画像】DM三井製糖が長年研究を重ねる「パラチノース」
同イベントのスポンサーのひとつが、DM三井製糖株式会社(以下、DM三井製糖)の「パラチノース(R)」。イベントでは、「パラチノース」公式LINEを友だち追加した先着1000人に、三津家さんとコラボレーションした限定ステッカーが無料配布される。
本記事では、スポーツに打ち込む人のマストアイテム「パラチノース」の特徴を紹介。三津家さんが高く評価する、その効果とは？
■DM三井製糖が40年にわたり研究！「パラチノース」とは？
「姿かたちを変えながら一生に寄り添い、幸せの時を広げる。」という企業理念のもと、現在、事業ポートフォリオの大胆な変革を推進しているDM三井製糖。
特に「ライフ・エナジー事業」を成長領域の柱のひとつとして位置づけ、若年層からシニア層まで、あらゆる世代のライフステージに最適化された食とサービスを提供する「Nutrition By Life Stage」の実現に注力しているそうだ。
幅広いターゲットの中でも、“スポーツ領域”を重要なターゲットと定めており、アスリート向けの製品開発やスポーツチームへの協賛などを通じて、スポーツに励む人々を多角的に支援している。
そんなDM三井製糖が40年にわたり研究・開発を続ける「パラチノース」は、世界に先駆け、1985年に日本で製品化された「てん菜」由来の天然糖質。圧倒的な“吸収の穏やかさ”が最大の特徴で、砂糖と同じ二糖類(1グラムあたり4キロカロリー)でありながら、小腸全体を使ってゆっくりと分解されるため、吸収スピードは砂糖の約5分の1という驚異的な数値を実現しているという。
この特性が長時間のエネルギー供給を可能にし、スタミナ維持が不可欠なマラソンやトレイルランニングなどを行う持久系アスリートから「パフォーマンスを支える一助」として人気を博している。
■三津家貴也も大絶賛！「パラチノース」の効果を実感
今年のランニングイベント「Full house 熊本」は、「“みんな”でやって観よう。」をテーマに掲げ、誰でも参加しやすいリレーマラソン形式を採用。
同イベント主催の三津家さんも以前より「パラチノース」を愛用していることから、持久系スポーツにおけるその有用性を高く評価している。今回、限定ステッカーを配布することで、「パラチノース」が持つ機能をより多くの人々が知るきっかけを作り、ランニングによる健康的な体づくりをサポートしていくようだ。
三津家さんは「パラチノース」について、「持続性のエネルギー源ということで、『パラチノース』を使い始めてから、⻑時間の運動やマラソンの後半にエネルギー切れが起きづらくなったという実感があります。また、『パラチノース』を摂ると、しっかり距離を走ることができるんです。脂肪のエネルギー生成を阻害しないという特徴もあるので、トレーニング時に活用させてもらい、いい練習が積めるようになりました」とコメント。
ランニングをはじめとしたスポーツをする人や、体力勝負の仕事をしている人は、この機会に三津家さんもすすめる「パラチノース」を生活に取り入れてみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【画像】DM三井製糖が長年研究を重ねる「パラチノース」
同イベントのスポンサーのひとつが、DM三井製糖株式会社(以下、DM三井製糖)の「パラチノース(R)」。イベントでは、「パラチノース」公式LINEを友だち追加した先着1000人に、三津家さんとコラボレーションした限定ステッカーが無料配布される。
■DM三井製糖が40年にわたり研究！「パラチノース」とは？
「姿かたちを変えながら一生に寄り添い、幸せの時を広げる。」という企業理念のもと、現在、事業ポートフォリオの大胆な変革を推進しているDM三井製糖。
特に「ライフ・エナジー事業」を成長領域の柱のひとつとして位置づけ、若年層からシニア層まで、あらゆる世代のライフステージに最適化された食とサービスを提供する「Nutrition By Life Stage」の実現に注力しているそうだ。
幅広いターゲットの中でも、“スポーツ領域”を重要なターゲットと定めており、アスリート向けの製品開発やスポーツチームへの協賛などを通じて、スポーツに励む人々を多角的に支援している。
そんなDM三井製糖が40年にわたり研究・開発を続ける「パラチノース」は、世界に先駆け、1985年に日本で製品化された「てん菜」由来の天然糖質。圧倒的な“吸収の穏やかさ”が最大の特徴で、砂糖と同じ二糖類(1グラムあたり4キロカロリー)でありながら、小腸全体を使ってゆっくりと分解されるため、吸収スピードは砂糖の約5分の1という驚異的な数値を実現しているという。
この特性が長時間のエネルギー供給を可能にし、スタミナ維持が不可欠なマラソンやトレイルランニングなどを行う持久系アスリートから「パフォーマンスを支える一助」として人気を博している。
■三津家貴也も大絶賛！「パラチノース」の効果を実感
今年のランニングイベント「Full house 熊本」は、「“みんな”でやって観よう。」をテーマに掲げ、誰でも参加しやすいリレーマラソン形式を採用。
同イベント主催の三津家さんも以前より「パラチノース」を愛用していることから、持久系スポーツにおけるその有用性を高く評価している。今回、限定ステッカーを配布することで、「パラチノース」が持つ機能をより多くの人々が知るきっかけを作り、ランニングによる健康的な体づくりをサポートしていくようだ。
三津家さんは「パラチノース」について、「持続性のエネルギー源ということで、『パラチノース』を使い始めてから、⻑時間の運動やマラソンの後半にエネルギー切れが起きづらくなったという実感があります。また、『パラチノース』を摂ると、しっかり距離を走ることができるんです。脂肪のエネルギー生成を阻害しないという特徴もあるので、トレーニング時に活用させてもらい、いい練習が積めるようになりました」とコメント。
ランニングをはじめとしたスポーツをする人や、体力勝負の仕事をしている人は、この機会に三津家さんもすすめる「パラチノース」を生活に取り入れてみてはいかがだろうか。
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