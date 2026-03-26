母体なしで人間を誕生させることができる人工子宮!?【漫画】本編を読むオカルト研究家・角由紀子(@sumichel0903)さんが取材した禁断のエピソードを、漫画家・グラハム子さんが描くシリーズ第3弾『オカルト異世界ばなし 予言を乗り越えろ編』が発売された。宇宙人、陰謀論、未来予測など、すべて調査に基づいたオカルトの最前線が凝縮されている。■2025年の大予言と地球の変容第1話『トランプ大統領をオカルト視点で見ると!?』_01