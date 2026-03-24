「早く一人前になりたい」という純粋な思いで社会に出た18歳の少女を待ち受けていたのは、あまりに陰湿な執着だった。きなこさん（@kinako_x_ooo）が実体験をもとに描く『社内ストーカーに人生をめちゃくちゃにされました』が、SNSを中心に大きな反響を呼んでいる。加害者は、一見すると「仕事のできる優しい先輩」。しかし、その善意の裏側には底知れぬ狂気が潜んでいた。本作に込めた思いや、被害を未然に防ぐための視点について