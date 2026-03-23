インドネシア人90【漫画】本編を読むマッチングアプリを通じて出会った外国人男性との恋愛を描いた『インドネシア人とマッチングしてみたら』(全27話)。国際恋愛の男女の駆け引きを女性目線で丁寧に描いた本作は、春乃おはなさん(＠nekotaro1994)が自身の体験をもとに綴ったコミックエッセイの人気エピソードだ。友人の紹介や街コン、マッチングアプリ、さらには偶然の出会いまで、さまざまな出会いを重ねながら恋愛と恋活を続け、