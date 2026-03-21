ナチュラル志向のコスメ好きに注目してほしい新作が登場。オーガニックコスメブランド「ビオールオーガニクス」から、天然由来100％のカラーを自由に組み合わせて楽しめる「フラワーミネラル メイクパレット」が2026年3月26日（木）に発売されます。花や野菜、ミネラル由来の色だけで美しい発色を叶える新しいクリーンビューティー♡自分だけのカラーを選んで作る、サ