花とミネラルで彩る♡ビオールオーガニクスのメイクパレットが3月26日発売

ナチュラル志向のコスメ好きに注目してほしい新作が登場。オーガニックコスメブランド「ビオールオーガニクス」から、天然由来100％のカラーを自由に組み合わせて楽しめる「フラワーミネラル メイクパレット」が2026年3月26日（木）に発売されます。花や野菜、ミネラル由来の色だけで美しい発色を叶える新しいクリーンビューティー♡自分だけのカラーを選んで作る、サステイナブルなメイク体験に注目です。

天然色だけで叶える美しい発色

ビオールオーガニクスの＜フラワーミネラル＞シリーズから誕生した「フラワーミネラル メイクパレット」は、“お花とミネラルだけで色づける”技術をさらに進化させた新しいメイクアップ。

合成着色料やカルミンを使用せず、花・野菜・ミネラル由来の天然色素のみで発色を実現しています。

これまで天然では難しいとされてきた青みピンクなどにも挑戦し、「天然由来だからこそ美しい」というブランドのこだわりを体現したアイテムです。

さらに、以下の6つのフリー処方を採用しています。

・合成着色料フリー

・カルミンフリー

・防腐剤フリー

・合成香料フリー

・紫外線吸収剤フリー

・タルクフリー

ヴィーガン対応で、敏感肌パッチテスト済み。

※すべての方に刺激が起こらないということではありません。

天然由来成分だけでありながら、しっとりとした粉質で粉とびを抑え、時間が経っても美しい発色が続くのも魅力です♪

エスティ ローダー数量限定♡DVFコラボ「InCharge」コレクション登場

自分だけのカスタムパレットを作れる

フラワーミネラル マグネットカスタムケース



価格：990円（税込）

最大8色のカラーパウダーをセットできるマグネット式ケース。自分好みのカラーを組み合わせて、オリジナルパレットを作れます。

フラワーミネラル カラーパウダー デュアル〈ブラシ付〉



価格：1,980円（税込）

2色入りタイプ。アイシャドーブラシまたはアイブロウブラシ付きで、購入後すぐに使用できます。

フラワーミネラル カラーパウダー シングル



価格：1,650円（税込）

単色タイプ。お気に入りカラーを自由に選び、マグネットケースにセットできます。カラーバリエーションは全12カセット・22色展開。

アイシャドウ / アイカラー



101 ハニーブラウン（マット＆ライトパール）：アプリコット系ブラウンのグラデーション

102 ミルクティ（マット）：ピンクベージュ×トープブラウン

103 ピーチグラデーション（マット）：ヌードピーチのコーラルグラデ

104 ローズグラデーション（マット）：やわらかなローズピンク

アイブロウ＆シャドウ



111 キャラメルブロウ：深みトープブラウン

113 クールチョコレート（パール＆マット）：温度差のあるブラウン

ハイライト



201 ルミナスシャンパン（パール＆グリッター）

202 ルミナスパール（パール＆グリッター）

203 ルミナスピーチ（パール＆グリッター）

204 ルミナスローズ（パール＆グリッター）

チーク



301 ハッピーオーラ

302 フェアリーオーラ

カラーを組み合わせれば、オフィスメイクから華やかなメイクまで幅広く楽しめます。

また、カセットは箱ではなくZIPケース入り。単体持ち運びや、小物収納として再利用できるサステイナブル設計なのも嬉しいポイントです。

自然派コスメの新しい選択肢

天然由来100％でありながら、発色・質感・使いやすさを追求したビオールオーガニクスの新作メイクパレット。

マグネット式で自由にカスタマイズできるから、毎日のメイクがもっと楽しくなりそうです♡

ナチュラル志向の方はもちろん、肌へのやさしさを大切にしたい方にもぴったり。自分だけのカラーを詰め込んだオリジナルパレットで、新しいメイク体験を楽しんでみてください♪