30社以上落ちてようやく受かったコンビニのバイト！クビになるわけにはいかない理由は？【漫画】本編を読むメガネとマスクがデフォルト、声は異様に小さく、何を言っているのか聞き取れない。そんなコミュニケーション能力皆無の新人・黒江(くろえ)くんが、30社の不採用通知を経てようやく掴み取ったコンビニバイトの座。おどおどした態度の裏に隠された、彼の「驚きの本職」と、完璧すぎる仕事ぶりのギャップがSNSで大きな話題を