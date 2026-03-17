春の心地よさを感じる日も増えてきた今日この頃。お花見シーズンに合わせて、グルテンフリーの熟成蜜芋スイーツ専門店「＆ OIMO TOKYO 中目黒」では、2026年春限定の桜スイーツや、食べ歩きにぴったりなテイクアウトメニューが登場している。【写真】桜舞う蜜芋モンブランパンケーキ(1980円)毎年人気の桜シリーズが今年も登場！店内はもちろん、テイクアウトメニューも充実している「＆ OIMO TOKYO 中目黒」がある中目黒は、目黒川