エコー写真を燃やす夜逃げ屋スタッフ【漫画を読む】エコー写真を燃やす女性だが…!?宮野シンイチ(@Chameleon_0219)さんは、自身の体験に基づいた夜逃げ屋の現場を、リアルかつユーモアを交えて描く漫画家だ。人気シリーズ『夜逃げ屋日記』は、DV被害などに遭う依頼者を救い出す過酷な実録。今回は、警察沙汰となった現場の裏側で起きた、ある悲しい決別の物語を紹介する。■流産という取り返しのつかない現実01『夜逃げ屋日記』02