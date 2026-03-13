スリーエム ジャパン株式会社は、家庭向けトータルクリーニングブランド「スコッチ・ブライト(TM)」から、「スコッチ・ブライト 両面使い分けスポンジ ネット&ソフト」を2026年3月4日に発売。【写真】ネットと不織布を汚れに合わせて使い分けることができる2026年3月4日(水)発売の「スコッチ・ブライト(TM) 両面使い分けスポンジ ネット&ソフト」「スコッチ・ブライト 両面使い分けスポンジ ネット&ソフト」は、用途に