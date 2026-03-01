東急ハンズは2026年3月8日まで、利用者への感謝を込めて、お得なセールイベント「ハンズメッセ春」を全国の店舗とネットストアで開催しています。新生活の準備に、消耗品の買いだめに定番の日用品や消耗品はもちろん、新生活の準備に必要な調理器具やタオルなどがおトクにゲットできます。さらに、いつもよりポイントがアップするアイテムもあります。セール対象商品の一部をピックアップして紹介します。・電子レンジ調理用品各種