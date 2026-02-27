外商顧客からのクレームほどリスクが高いものはない【漫画】本編を読む／外商顧客を怒らせた非常識な店員の末路とは？百貨店における「外商顧客」という存在をご存じだろうか。特定のブランドやショップの常連というレベルではなく、デパートそのものが抱える「超VIP」のことだ。専用のラグジュアリーなサロンに通され、専属の担当者が付きっきりでアテンドをしてくれる。かつては自宅へ商品を直接持ち込むスタイルが一般的だった