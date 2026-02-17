¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°ÀìÌç¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖROOTOTE(¥ë¡¼¥È¡¼¥È)¡×¤«¤é¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥Ñ¡¼·¿¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡ÖIP.¥ë¡¼¥·¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¥ß¥Ã¥É.¥µ¥ó¥ê¥ª¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥ºA¡×(3960±ß)¤¬ÅÐ¾ì¡ª¥Ï¥í¡¼¥­¥Æ¥£¡¢¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡¢¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡¢¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¤Î¿Íµ¤4¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤½¤í¤¤Æ§¤ß¤Ç¡¢¿ä¤·¥­¥ã¥é¤È°ì½ï¤Ë¤ª¤Ç¤«¤±¤Ç¤­¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¿¤¿¤à¤È"¤â¤Õ¤â¤Õ¥Õ¥§¥¤¥¹"¤ËÊÑ¿È¡ª¤Û¤«¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â¸«¤ë¥Ï¥í¡¼¥­¥Æ