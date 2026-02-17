キティ・シナモン・マイメロ・プリン推し必見！ROOTOTEの“振り向きポーズ”刺しゅうのショッパー型トートがかわいすぎる
トートバッグ専門ブランド「ROOTOTE(ルートート)」から、サンリオキャラクターズとコラボしたショッパー型トートバッグ「IP.ルーショッパーミッド.サンリオキャラクターズA」(3960円)が登場！ハローキティ、マイメロディ、ポムポムプリン、シナモロールの人気4キャラクターがそろい踏みで、推しキャラと一緒におでかけできるアイテムとなっている。
【写真】たたむと"もふもふフェイス"に変身！ほかのキャラクターも見る
■“振り向きポーズ”刺しゅうがたまらない！選べる4デザイン
今回のコラボで最も目を引くのが、バッグ真ん中に配置された楕円形のポケット。ここに、ちょこんと振り向くキャラクターたちが、もふもふのボア素材で刺しゅうされているのだ。
「01 ハローキティ」は、ブラックのバッグにキティちゃんの振り向き姿を刺しゅう。ショルダーベルトはギンガムチェック柄とキティモチーフの両面プリントで、さりげなく大人かわいい印象に仕上がっている。
「02 マイメロディ」は、グレーのバッグにピンクのボアで描かれたマイメロの姿がキュート。淡いブルーの差し色もポイントで、甘すぎない配色が絶妙だ。
落ち着いたブラウンのバッグにプリンの後ろ姿をあしらった「03 ポムポムプリン」は、カジュアルコーデにもなじみやすい1枚。ショルダーベルトにもプリンがちりばめられていて、さりげなく推し活が楽しめる。
「04 シナモロール」は、ライトブルーのバッグにシナモンの愛らしい表情が映える人気デザイン。ベルトにもシナモロールとスイーツがプリントされ、持つだけで気分が上がりそう。
■たたむと“もふもふフェイス”に変身！持ち歩きもかわいい
このバッグ、実はただのエコバッグではない。真ん中のポケットをくるっとひっくり返し、ショッパー本体をくしゅくしゅっと収納すると…キャラクターフェイスのミニポーチに早変わりするのだ。
収納時のサイズは約W16.5×H12×D4センチと、手のひらにちょこんと収まるコンパクトさ。しかもフェイス部分はもふもふのボア素材だから、見た目のかわいさが段違い。バッグインバッグとして忍ばせておけば、荷物が増えたときにサッと取り出せるし、ショルダーベルトでぶら下げればそのままチャームのようにも使える。
■トート＆ショルダーの2WAY！“使える”ポイントも満載
デザインだけでなく、実用面もしっかり考えられているのがROOTOTEらしいところ。ショッパー型の本体には、長財布やスマホ、ボトル、A5ノート、ポーチなどがしっかり収まる容量がある。
付属のショルダーベルトは取り外し・長さ調整が可能で、手持ち・肩掛け・斜め掛けとシーンに合わせて使い分けができる。しかもこのベルト、表面にはキャラクター、裏面には「ROOTOTE」ロゴがプリントされていて、ねじれても裏返ってもかわいいという抜かりのなさ。
そしてROOTOTEのアイコンともいえる背面の「ルーポケット」も健在。スマホや鍵など出し入れの多いアイテムの“指定席”として、地味に重宝する存在だ。さらに内側には吊りポケットが1つ付いており、迷子になりがちなリップやイヤホンの居場所もしっかり確保されている。
■ふだん使いにもギフトにも。推しキャラといつでも一緒
コンビニやスーパーでのお買い物バッグとしてはもちろん、ランチトートやちょっとしたおでかけのメインバッグとしても活躍してくれるサイズ感。友達や親子でキャラ違いをそろえて持つのも楽しそう。3960円という手に取りやすい価格帯は、春のプチギフトにもぴったり。
これらのアイテムは、ROOTOTE公式オンラインストア「ROOTOTE FLAGSHIP STORE」、楽天市場店などにて販売中。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660248
